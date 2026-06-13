Assam Plane Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ !

Assam Plane Crash: ଆଜି ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିଦ ହେବା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂହ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଶୁଭମ କୁମାର, ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ଅଗ୍ନିବୀରଭାୟୁ ଖେମାରାମ କୁମାୱତ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀରଭାୟୁ ଦାନିଶ ଆଲାମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ସହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଧକ୍କା କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏୟାରବେସରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କହିଛି, "ଏହା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ AN-32 କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଥିଲା। ବିମାନଟି ଏୟାରବେସରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ହୋଇଥିବା An-32 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂହ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଶୁଭମ କୁମାର, ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ଅଗ୍ନିବୀରଭାୟୁ ଖେମାରାମ କୁମାୱତ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀରଭାୟୁ ଦାନିଶ ଆଲମ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସହିଦ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ସେବାକୁ ସର୍ବଦା ଗର୍ବ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମନେ ରଖାଯିବ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଗଭୀର ସମବେଦନା।" "ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।" ବୋଲି ରାଜନାଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
Indian Air Force (IAF) deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam. Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty,… pic.twitter.com/OdZnmoxYiW
— ANI (@ANI) June 13, 2026
ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ AN-32 ହେଉଛି ଏକ ଦୃଢ଼, ଯୁଗ୍ମ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ଯାହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 'ୱାର୍କହର୍ସ' ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୂଳତଃ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନରେ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ, IAF ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ବିମାନର ଏକ ଫ୍ଲିଟ୍ ପରିଚାଳନା କରେ। AN-32 କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିବେଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଗରମ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥାଏ। ଏହା ୭.୫ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ କରିପାରିବ, ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ୪୨ ଜଣ ପାରାଟ୍ରୁପର୍ ବହନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।