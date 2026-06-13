Add Zee Business As A Preferred Source
App

Assam Plane Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ !

Assam Plane Crash: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ, AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଅବତରଣ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:38 PM IST
Assam Plane Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Assam Plane Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ !
Air force plane crash1 min ago
2
Sital sasthi1 hr ago
3
RRB ALP Recruitment 20266:00 AM IST
4
IPS officers5:37 AM IST
5
NEET Controversy5:08 AM IST