IAF Flight Crash: ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡିଲା ବାୟୁସେନା ବିମାନ, ଦୁଇ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

IAF Flight Crash: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାୟୁସେନାର ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସହରର ଏକ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନଟି କେପି ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ପଛରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଖସିପଡିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବିମାନ ଥିଲା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡିଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନରେ ଦୁଇଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।
ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ପ୍ରୋପେଲର ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପାଣିରେ ଖସିପଡ଼ିଲା। ପୋଖରୀରୁ ଘନ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପରେ, NDRF ଡାଇଭର, ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଚେନ୍ନାଇର ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ଜିଲ୍ଲାର ତାମ୍ବରମ୍ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମାତ୍ର ମାସ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପିଲାଟସ୍ PC-7 ତାଲିମ ବିମାନଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମିତ ତାଲିମ ମିଶନରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।