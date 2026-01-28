Baramati plane crash: 'କାମରୁ ଫେରି କଥା ହେଉଛି' ଏତିକି ଥିଲା ଶେଷ କଥା...

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାରାମତି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନର ପରିଚାଳିକା ବା ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ମାଲି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପିଙ୍କିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:59 PM IST

Baramati plane crash: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାରାମତି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନର ପରିଚାଳିକା ବା ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ମାଲି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପିଙ୍କିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। 

ସେପଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁତାବକ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ପିଙ୍କିଙ୍କର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଯାତ୍ରା। ପରିଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପିଙ୍କି ବାରାମତିରୁ ନାନ୍ଦେଡ ଯିବାର ରହିଥିଲା। ପିଙ୍କିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତି ନ'ଟାରେ ପିଙ୍କିଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଥିଲା।  ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାର୍ଟର ବିମାନରେ ଏୟାରହୋଷ୍ଟେସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଠାଣେରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପିଙ୍କି ଘରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ କି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ବାରାମତି ଯିବାର ଅଛି। ସେଠାରୁ ସେ ନାନ୍ଦେଡ଼ ଯିବାର ଥିଲା। ନାନ୍ଦେଡ଼ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଫୋନ ଯୋଗେ ପିଙ୍କି କହିଥିଲେ। ପିଙ୍କି ବିବାହିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ପୂରା ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ନେଇ ପିଙ୍କିଙ୍କ ପିତା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ନର୍ସ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ, ସେ ଜଣେ ମଡେଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେ ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ସେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।" ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଗୁରୁବାର (୨୯ ଜାନୁଆରୀ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।

Prabhudatta Moharana

