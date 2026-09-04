ଫୁକେତ-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ମାମଲାରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର

Air India sacks Pilot: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁକେତ-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନର ପାଇଲଟ-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ନିୟାମକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୂନ୍ୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତି ବଜାୟ ରଖେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଇଲଟଙ୍କ ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବିମାନ ପରିଚାଳନାରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶା ସେବନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା, ଫିଟନେସ୍ କିମ୍ବା ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଶୂନ୍ୟ-ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସେବା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।"
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଇଲଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଘଟଣା ପଛର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିମାନରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ, ଉଭୟ ପାଇଲଟ୍ ମାନସିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପାଇଲଟ୍-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ (PIC) ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନମୁନାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଁ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲା।
୪ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଏକ ଏୟାରବସ୍ A320 (ପଞ୍ଜିକରଣ VT-EXO) ଫୁକେଟ୍ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ, ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖସିଗଲା। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିମାନଟି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୩୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ସମେତ ଆଠ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ (ICAO) ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ICAO ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ତିନୋଟି ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପାଇଲଟ୍ ଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ସିଷ୍ଟମ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣର ୩୪ ବର୍ଷୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦାର୍ଥ ସେବନ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା, BEA, ICAO ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରି - ଏୟାରବସ୍ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି - AAIBକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରୁଛି।