Air India: ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ

Air India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ UAE ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଇରାନ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର, ତୈଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
କେଉଁ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି?
- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୁବାଇକୁ ଗୋଟିଏ ଫେରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବ; ଦୁବାଇକୁ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି।
- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୁବାଇକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବ; ଦୁବାଇକୁ ଛଅଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି।
- ଆବୁଧାବି: ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି।
- ଶାରଜାହ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀ, କନ୍ନୁର, କୋଚି, କୋଝିକୋଡ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମକୁ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
- ରାସ ଅଲ ଖୈମାହ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରାସ ଅଲ ଖୈମାହ-କୋଝିକୋଡ ଏବଂ ରାସ ଅଲ ଖୈମାହ-କୋଚିକୁ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବ।
- ଏହି ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିଚାଳିତ ହେବ।
Add Zee News as a Preferred Source