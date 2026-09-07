କୋଚିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍

Air India Express: ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ବିମାନଯାତ୍ରୀ । କୋଚିରୁ ଆବୁଧାବି ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିମାନରେ ହଠାତ୍ ତେଲ କମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୋଚିରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିମାନ IX 415 (ଏକ ବୋଇଂ ୭୩୭) ସୋମବାର କୋଚିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ପଡିଲା। ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ, କ୍ରୁମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ୧ ରେ ତେଲ ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଚାପ ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ସମୟରେ ତରନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲାର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା; ତଥାପି, ବିମାନଟି ସଫଳତାର ସହ କୋଚି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ୍ ପରେ - ୩୬ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ - ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ୧ରେ ତେଲ ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କ୍ରୁ ଏକ FORDEC ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତେଲ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ଆବୁଧାବି ଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୋଚି ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ।
Air India Express Boeing 737 operating flight IX 415 from Cochin to Abu Dhabi was forced to turn back mid-flight after the crew detected a rapidly falling oil quantity on Engine 1 and later shut the engine down when oil pressure entered the danger zone. The aircraft landed safely… pic.twitter.com/GxEcx4cHTu
— ANI (@ANI) September 7, 2026
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାରାଣସୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ IX 1253 ର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଗୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଧୂଆଁ ଚେତାବନୀ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଜଣେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କ୍ରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ବିମାନଟି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି।