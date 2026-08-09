Air India Flight: ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ସାଇକୋଆକ୍ଟିଭ୍ ସବ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ନେଇ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଦାବିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ଟର୍ବୁଲେନ୍ସରେ ୧୭ ଜଣ ଆହତ:
ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର AI-2379 ବିମାନ ୧୩୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏୟାରବସ୍ A320 ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭୟଙ୍କର ଝଟକାରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ରୁ ଉପରକୁ ଉଠି କ୍ୟାବିନ୍ର ଛାତରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ ୪ ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ?
ପାଇଲଟଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଦାବି ଉପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ଚାଳକ ଦଳର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମିତ ଡ୍ରଗ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ।
କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଶୁଭିଥିଲା ଚିତ୍କାର:
ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଦୋହଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଛାତରେ ପିଟି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, ପିଠି ଓ କାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।
ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାନର ପରଦା ଫାଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଭୟଙ୍କର ଝଟକା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାବିନ୍ର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ:
ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ପରେ ପାଇଲଟ୍ମାନେ ବିମାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଇଥିଲେ। ଆହତ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ସେଣ୍ଟର ଓ ମେଦାନ୍ତାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବିର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି।