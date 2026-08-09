Add Zee Business As A Preferred Source
App

Air India ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ: ଛାତରେ ପିଟିହେଲେ ଯାତ୍ରୀ; ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼

ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏୟାରବସ୍ A320 ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭୟଙ୍କର ଝଟକାରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍‌ରୁ ଉପରକୁ ଉଠି କ୍ୟାବିନ୍‌ର ଛାତରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ ୪ ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:25 PM IST
Air India ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ: ଛାତରେ ପିଟିହେଲେ ଯାତ୍ରୀ; ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
2
3
4
5