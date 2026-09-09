ୟୁକେରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି, ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ

UK Flights: ୟୁକେର ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା NATS ରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ୟୁକେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହାର ଅନେକ ଉଡ଼ାଣକୁ ଡାଇଭର୍ଟ, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁକେରେ ଉଡ଼ାଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସିଷ୍ଟମରେ ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ୟୁକେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ୟୁକେର ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ NATS ରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ୟୁକେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଉଡ଼ାଣକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ୟୁକେ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣକୁ ଡାଇଭର୍ଟ, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ଏହି ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବିମାନ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, କେବଳ ୟୁକେ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବିମାନ ଏବଂ କ୍ରୁ ସମୟସୂଚୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନର ସର୍ବଶେଷ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୁକିଂ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ।
Flights operating to and from airports in the United Kingdom have been impacted by a technical fault at NATS, the UK air traffic control provider. As a result, Air India has been forced to divert, delay or cancel multiple flights scheduled to operate to and from…
— Air India (@airindia) September 8, 2026
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ; ତେଣୁ, ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।