ଓଜନ ବଢିଲେ କଟିବ ଦରମା, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି

Air India Tightens Fitness Rules: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୧ ତାରିଖରୁ କଠୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଦରମା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଟନେସ୍ ସ୍ତରକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି ସହିତ ଯୋଡାଯାଇଛି।
Air India Tightens Fitness Rules: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଅନୁପାଳନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଦରମା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡି ମାସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (BMI) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ବାହାରେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଡି-ରୋଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିସହ ଦରମା ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ନୂତନ ନୀତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ?
ଏହି ନୂତନ ନୀତି ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ BMI ରିଡିଂ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫିଟନେସ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦ରୁ ୨୪.୯ ମଧ୍ୟରେ BMIକୁ 'ସାଧାରଣ' ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
BMI ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ BMI ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 'କମ୍ ଓଜନ' ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ କାରଣ ହେବ ନାହିଁ; ବରଂ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ୨୫ ରୁ ୨୯.୯ ମଧ୍ୟରେ BMI ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 'ଅଧିକ ଓଜନ' ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାସ୍ କଲେ କାମ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ୩୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ BMIକୁ 'ସ୍ଥୂଳକାୟ' ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
କମ୍ ଓଜନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଓଜନ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡି-ରୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ବେତନ ହରାଇବା' ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯିବ। 'ସ୍ଥୂଳକାୟ' ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ଡି-ରୋଷ୍ଟରିଂ ଏବଂ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର BMI ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ।
ଏୟାରଲାଇନ୍ କ’ଣ କହିଲା?
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହି ନୀତିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଠୋର ଫିଟନେସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୀତି ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିମ ନେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁନର୍ଗଠନର ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାର କରିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ BMI ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ - ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥୂଳତା ବର୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି।
