Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3169147
Air Indiaକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ସିଇଓ, ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:30 PM IST

Trending Photos

Air India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ୱିଲସନ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହର ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୱିଲସନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ନୂତନ ସିଇଓ ଚୟନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 

ଏକ ET ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂତନ CEO ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଭିଜ୍ଞ CEOମାନେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ମାର୍ଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଲମ୍ବା ରୁଟ୍ ନେବାକୁ ଏବଂ ମଝି ଆକାଶରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ବିଶେଷକରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ
ଜୁନ୍ 2025ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI 171 ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ଏହି ବୋଇଂ ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ ୨୪୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କ୍ଷତି ₹20,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସିଇଓଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟର ବାହକ ପରିଚାଳନା କରିବାର ବୁଝାମଣା ରହିବା ଉଚିତ।

ନୂତନ ସିଇଓଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ସମୟ AI 171 ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ, କେବଳ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସିଇଓଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

