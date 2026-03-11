Air India: ବିମାନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଏୟାର-ଇଣ୍ଡିଆ ବଢ଼ାଇଲା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ...

Air India: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟାରେ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି
Air India: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟାରେ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ମାଲିକାନା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମିଡିଲ-ଇଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି:
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ATF ଯାହା ଏହାର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପସାଗରରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ATF ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ VAT ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ଏହା ମୂଲ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
"ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ପରିସ୍ଥିତି"
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି "ଆମେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା କାରଣର ଫଳାଫଳ।" ସରଚାର୍ଜ ବିନା, ଅନେକ ବିମାନ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ) ଘରୋଇ ବିମାନ ଏବଂ ସାର୍କ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ₹୩୯୯ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ/ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିମାନ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧୦ ଡଲାର ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୪୦ ରୁ ୬୦ ଡଲାର ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ୬୦ ରୁ ୯୦ ଡଲାର ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍?
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କଭର କରିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଂକଂ, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଇଷ୍ଟ-ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରୀ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ନୂଆ ସରଚାର୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପରେ କୌଣସି ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।