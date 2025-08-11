Air India: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଘୋଷଣା...ଏହିଦିନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ୱାଶିଂଟନ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:08 PM IST

Air India: ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ଡି.ସି. ମଧ୍ୟରେ ତାର ସେବା ବନ୍ଦ କରିବ। କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବିମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାରସ୍ପେସ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଉଡ଼ାଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନଚେତ୍ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୫୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସୋମବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ମାସରେ ଏହାର ୨୬ ଟି ବୋଇଂ 787-8 ବିମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅତି କମରେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଦୀର୍ଘ-ଦୁରତାର ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଉଡ଼ାଣର ରୁଟ୍ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି। କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ’ଣ କହିଛି?

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ପରେ ୱାଶିଂଟନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନ୍ୟୁୟର୍କ (JFK), ନ୍ୟୁୟର୍କ (EWR), ଚିକାଗୋ ଏବଂ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଦେଇ ୱାଶିଂଟନ, ଡି.ସି. ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାସ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଲଗେଜ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଛଅଟି ସହରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖିବ। ଏଥିରେ କାନାଡାର ଟୋରୋଣ୍ଟୋ ଏବଂ ଭାନକୁଭର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।

