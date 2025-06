Air India: ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ୩ ସହର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିମାନ..

Air India: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନରେ କ୍ରମାଗତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ୧୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ କମ୍ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ, ୩ ଟି ବିଦେଶୀ ସହରକୁ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

୧୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ କମ୍ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ:

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହା ଜୁନ୍ ୨୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ ଉଡ଼ାଣ କମ୍ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ-ନାଇରୋବି, ଅମୃତସର-ଲଣ୍ଡନ (ଗାଟୱିକ୍) ଏବଂ ଗୋଆ-ଲଣ୍ଡନ (ଗାଟୱିକ୍) ରୁଟରେ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦୂର ପୂର୍ବର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୬ ଟି ରୁଟରେ ବିମାନ ଉଡାଣ କମ୍ କରାଯାଇଛି।

Further to the press statement released yesterday, 18 June 2025, which announced a temporary reduction in services operated by Boeing 787 and 777 aircraft, we wish to provide details on the flights affected.

These reductions will be effective from 21 June 2025,…

— Air India (@airindia) June 19, 2025