Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, ସବୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଫୁକେତ-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନର କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ଦୁଇଥର ଗଞ୍ଜେଇ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 13, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:32 PM IST
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, ସବୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
Image Credit: ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଲଟର ସ୍କ୍ରିନିଂ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weekly Horoscope: ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରୁ ୨୩ କିପରି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶିଫଳ...
2
3
4
5