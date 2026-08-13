ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, ସବୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

Airlines News: ଫୁକେତ-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ କ୍ୟାପଟେନର ପଜିଟିଭ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଟେଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠାରୁ (ଅଗଷ୍ଟ ୧୩) ସମସ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଲଟର ସ୍କ୍ରିନିଂ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ଜୀ ନ୍ୟୁଜକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଏବେ DGCA ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିୟମାବଳୀଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ସମୟରେ, ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବେସ୍ ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ।
କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ?
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପାଇଲଟ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ନିୟମ ଥିଲା?
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦% ପାଇଲଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ଳେଷକ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜାରି ରହିବ।
ଡ୍ରଗ୍ / ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା (ପୁରୁଣା ନିୟମ): DGCA ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୫% ରୁ ୧୦% ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଅନିୟମିତ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେବଳ କିଛି ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନଥିଲେ।
ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ?
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବ ରାଣ୍ଡମ୍ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡୋପ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିରନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ DGCA ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଛି?
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଏକ ଘଟଣା ପରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AI-2379 ୧୩୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଫୁକେତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ, ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ, ପାଇଲଟ୍-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇଥିଲେ।
ଛଅ ଦିନ ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ୱିଲସନ୍, ବରିଷ୍ଠ ବିମାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଚିବ ସମୀର କୁମାର ସିହ୍ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ପାଇଲଟ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ’ଣ କହିଛି?
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, "ଆମର ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ।"