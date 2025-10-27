Delhi Pollution: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ: ଶ୍ଵାସରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ୩୦ ପ୍ରତିଶତ

Trending Photos
Delhi Pollution: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧୂକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପଡିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ସହରରେ ଶ୍ଵାସରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଶ୍ବାସରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ସହରରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧୂକ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେବାରୁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡିଥିଲା। ଏପରିକି ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ କୁଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଛାତିରୋଗ ଏବଂ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ଵାସରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ ବଯ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରା ବୟସ୍କ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ଷିବାକୁ ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଅଧୂକ ସଂଖ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଆଗମନ ଘଟିସାରିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ରହୁଥିବାବେଳେ ବାଣଫୁଟ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣିକାଗୁଡିକୁ ଅଧୂକ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏନ୯୫ ମାକ୍ସ୍ ପରିଧାନ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ହେଲର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵାସରୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି।