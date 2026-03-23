Flight Price: ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବିମାନ ଟିକେଟ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ବଢିବ ନା କମିବ ବିମାନ ଦର

Flight Price: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୀମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସୀମା ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ଏବଂ ବଜାର ଚାହିଦା ଆଧାରରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ଏହି ସୀମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
କାହିଁକି କ୍ୟାପ ଉଠାଗଲା?
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭଡ଼ା ସୀମାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଠାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ନୁହେଁ
ତଥାପି, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ହଟାଇବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ "ଖୋଲା ଲାଇସେନ୍ସ" ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ।
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିକ୍ ସିଜିନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଭଡ଼ାରେ ଯେକୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବ।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ନିରନ୍ତର ବିମାନ ଭଡ଼ା ଧାରା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।