Indigo Emergency Landing: ମଝି ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ସହ ମାଡ ହେଲା ବିମାନ, ନାଗପୁରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

Trending Photos
Indigo Emergency Landing: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଧକ୍କାରେ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ୨୭୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ନାଗପୁର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନଟି ନାଗପୁରରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିମାନଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିମାନଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ବିମାନଟି ନାଗପୁରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
ନାଗପୁର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆବିଦ ରୁହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ନାଗପୁର-କୋଲକାତା ବିମାନ ନମ୍ବର 6E812 ରେ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଘଟଣାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।