Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧୨ରୁ ବିମାନକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Trending Photos
Airlines News: ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ବହିବା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧୨ରୁ ବିମାନକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କିମ୍ବା ଜୟପୁରରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବାରୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, DIAL ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। DIAL ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହିତ ବିମାନ ସମୟ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
Also Read- Weather Update: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ବର୍ଷା !
Also Read- Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ