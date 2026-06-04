Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237630
Zee OdishaOdisha National-InternationalAirlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ

Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧୨ରୁ ବିମାନକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 04:10 PM IST

Trending Photos

Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ

Airlines News: ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ବହିବା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧୨ରୁ ବିମାନକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କିମ୍ବା ଜୟପୁରରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବାରୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, DIAL ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। DIAL ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହିତ ବିମାନ ସମୟ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Weather Update: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ବର୍ଷା !

Also Read- Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Delhi fire tragedy
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା, ଚାହା ଦୋକାନ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ରେସ୍ତୋରାଁ
weather update
Weather Update: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ବର୍ଷା !
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ
Odisha news
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ “ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୬” ଅନୁଷ୍ଠିତ