Israel Gaza War: ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ, ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Israel Gaza War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 9 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। CNN ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜାରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। CNN ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେରିକାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୟେଲୋ ଲାଇନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗାଜାର ଇସ୍ରାଏଲୀ-ଅଧିକୃତ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏନକ୍ଲେଭରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ରାଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ରକେଟ୍-ଚାଳିତ ଗ୍ରେନେଡ୍ (RPG) ଏବଂ ସ୍ନାଇପର ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟଜ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ହମାସକୁ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାଟଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଜା ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗାଜା ସହରର ଅଲ-ସାବ୍ରା ପଡ଼ୋଶୀରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସିଏନଏନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ସହର ଖାନ ୟୁନିସରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଲ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଆବୁ ସାଲମିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଗାଜାରେ ଥିବା ମେଡିକାଲ୍ ଫାସିଲିଟି ନିକଟରେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୬୮୫୨୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୭୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଲ ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହମାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଟ ୧୧୩୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।