PubG ବଦଳରେ FAU-G, ସେନା ପାଣ୍ଠିକୁ ଯିବ ଆୟର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ଗେମ PUBGକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗେମ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏଥିରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ PUBGର ସ୍ଥାନ FAU-G ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେ ଏହି ଖେଳରୁ ଆୟର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଭାରତର ଆର୍ମି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଛି।

Supporting PM @narendramodi’s AtmaNirbhar movement, proud to present an action game,Fearless And United-Guards FAU-G. Besides entertainment, players will also learn about the sacrifices of our soldiers. 20% of the net revenue generated will be donated to @BharatKeVeer Trust #FAUG pic.twitter.com/Q1HLFB5hPt

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 4, 2020