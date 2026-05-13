Zee OdishaOdisha National-InternationalPrateek Yadav: ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପରଲୋକ, ପତ୍ନୀ ବିଜେପି ନେତା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 13, 2026, 09:30 AM IST

Prateek Yadav: ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପରଲୋକ, ପତ୍ନୀ ବିଜେପି ନେତା

Pratik Yadav:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତୀକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା। ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ବୟସ ୪୬ ବର୍ଷ ଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ବେଳେ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବିଜେପି ନେତା। ସମ୍ପ୍ରତି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ "ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍" ଜିମ୍‌ର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେ "ଜୀବ ଆଶ୍ରୟ" ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯାହା ରାସ୍ତାକଡ଼ର କୁକୁରମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ଯତ୍ନ, ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲା। ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି।

କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ସେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରତୀକ ୟୁକେର ଲିଡ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜଗତରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Prabhudatta Moharana

