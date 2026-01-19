AparnaYadav:ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା: ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ସାନ ଭାଇ

Trending Photos
AparnaYadav:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ @iamprateekyadav ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ 2011 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ଇଟାୱାର ସୈଫାଇରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଚର୍ଚିତ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଶହ ଶହ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର କୁଳପତି ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବ ଏବଂ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୧୦-୧୧ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ପରେ, ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଡିସେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୫ ରେ, ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା।