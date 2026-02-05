Advertisement
Al Falah University: ଅଲଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲ

Prabhudatta Moharana|Feb 05, 2026, 12:39 PM IST

Al Falah University: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।

କୋର୍ଟରେ ହାଜର
ଗିରଫ ପରେ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ଦିନର ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ୟୁଜିସି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦୁଇଟି ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ ହୋଇଛି
ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଜିସି ଅଭିଯୋଗ ପରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଠକେଇ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଡି ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଣ୍ଠି, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କାରବାରର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଫସିଛି
ଆଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଡକ୍ଟର ଉମର ନବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ, ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ ଶକିଲ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶାହିନ୍ ଶାହିଦ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କଥିତ "ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱାର୍କ" ସହିତ ଜଡିତ କରିଥିଲେ।

NAAC ନୋଟିସ ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫଲାଇନ୍
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ, NAAC (ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆକ୍ରିଡେସନ୍ କାଉନସିଲ୍) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହାର ଜାଲିଆତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସ, ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ କାରବାରର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବ।

