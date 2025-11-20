Advertisement
Al Falah University: ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରହିଛି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କୀର ଲିଙ୍କ, ୧୭ ଡାକ୍ତର ନିଖୋଜ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:39 AM IST

Al Falah University: ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରହିଛି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କୀର ଲିଙ୍କ, ୧୭ ଡାକ୍ତର ନିଖୋଜ

Al Falah University: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଓମାର ନବିଙ୍କ ଅଲ୍-ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍-ଫାଲାହର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ମିର୍ଜା ଶାଦାବ ବେଗ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍-ଫାଲାହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଶାଦାବ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫାଲାହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ତାଙ୍କର ବି.ଟେକ୍ (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି) ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ସିରିଏଲ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେ ଛାତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପଳାତକରେ ଅଛି ଏବଂ ସୂତ୍ର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଛି।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ ତନାଘନା
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଫରିଦାବାଦର ଧୌଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଅଲ୍-ଫଲାହ କଲେଜ ଅଲ୍-ଫଲାହ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ହରିୟାଣା ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 2014 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା।

ମିର୍ଜା ଶାଦାବ ବେଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୮ ଜୟପୁର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଉଡୁପି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ରିୟାଜ ଏବଂ ୟାସିନ୍ ଭଟକାଲକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଡେଟୋନେଟର ଏବଂ ବିୟରିଂ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଇଇଡି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପରେ, ଶାଦାବଙ୍କୁ ବୋମା ତିଆରି କୌଶଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶାଦାବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସମଗ୍ର ସହରକୁ ରେକି କରିଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଦଳ ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଆଇଇଡି ଫିଟିଂ ଏବଂ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

୨୦୦୭ ଗୋରଖପୁର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମଧ୍ୟ ମିର୍ଜା ଶାଦାବ ବେଗ୍‌ଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ, ଆଇଏମ୍‌ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ଗୋରଖପୁର ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲା। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଶାଦାବ୍ ଫେରାର୍ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଗୋରଖପୁର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରାର ଅଛି।

୨୦୦ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୋଲିସର ରାଡାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦୃଢ଼ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ।

ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରଠାରୁ ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୭ ଜଣ ଡାକ୍ତର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ, ପୋଲିସ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରିବ।

Prabhudatta Moharana

