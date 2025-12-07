Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଲାସ୍କା-କାନାଡା ସୀମାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ କାନାଡାର ୟୁକୋନ ଏବଂ ଆଲାସ୍କାର ୟାକୁଟାଟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7 ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ଥର ପରଝଡ଼ ଅନୁଭବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:58 AM IST

Earthquake: ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ମାଟି

Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଲାସ୍କା-କାନାଡା ସୀମାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ କାନାଡାର ୟୁକୋନ ଏବଂ ଆଲାସ୍କାର ୟାକୁଟାଟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7 ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ଥର ପରଝଡ଼ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଭୂମିକମ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଲାସ୍କାର ଜୁନୋରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ମାଇଲ (୩୭୦ କିଲୋମିଟର) ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ୟୁକୋନର ହ୍ୱାଇଟ୍ହର୍ସରୁ ୧୫୫ ମାଇଲ (୨୫୦ କିଲୋମିଟର) ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଲାସ୍କାର ୟାକୁଟାଟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୬ ମାଇଲ (୯୧ କିଲୋମିଟର) ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୬୬୨ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଗଭୀରତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।

ନାସାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାନାଡା-ଆଲାସ୍କା ସୀମାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 7 ରୁ 7.9 ତୀବ୍ରତାର 18 ଟି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି 18 ତୀବ୍ରତା 8 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟେ। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ କାନାଡିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛି ହାଇନ୍ସ ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 80 ମାଇଲ୍ (130 କିଲୋମିଟର) ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୟୁକନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା 1,018 ଏବଂ ଏହା ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ।

କାନାଡିୟ ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀ ଆଲିସନ ବାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକୋନର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଜନବସତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କାନ୍ଥରୁ ସେଲଫ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ଖସିପଡ଼ିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ହର୍ସରେ, ରୟାଲ୍ କାନାଡିୟ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଲିସ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ କାଲିଷ୍ଟା ମ୍ୟାକଲିଓଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି କଲ୍ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

