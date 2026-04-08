Advisory for Indian: ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାରି ହେଲା ଆଡଭାଇଜାରି

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:22 PM IST

Advisory for Indian: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ପରାମର୍ଶରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ଅନୁମତି ବିନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର ନ କରିବା ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

 

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୂତାବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର +989128109115, +989128109109, +989128109102, ଏବଂ +989932179359 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ cons.tehran@mea.gov.in ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ, ସରକାର ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 28 ଫେବୃଆରୀ, 2026 ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛଅଟି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଖୋଲେ, ତେବେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଧମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଇରାନକୁ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇରାନକୁ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦିନର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେତୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।

