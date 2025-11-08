Advertisement
Kathmandu Airport: ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ରଦ୍ଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ

Kathmandu Airport Technical Glitch: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଜି ନେପାଳରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:27 PM IST

Kathmandu Airport: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଜି ନେପାଳରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଆଗାମୀ ଅନ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।

ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଆଲୋକୀକରଣରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଭୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରେ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରନୱେ ଲାଇଟ୍‌ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଭୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନେପାଳର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ହୁଏ। ରନୱେରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

