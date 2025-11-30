Advertisement
Winter Session: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଡାକିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ

ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସୁଗମ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପାରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ୨୦୨୫, ବୀମା ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ସଂସଦ ୧୯ ଦିନରେ ୧୫ ଥର ବୈଠକର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

