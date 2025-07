Election Commission on Bihar Election: ଭୁତ ଭୋଟର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ

Election Commission: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନମାନୀର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଗତକାଲି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପରି କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି ଯାହା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ, କମିଶନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ। ତେଣୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କ'ଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଭୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୃତ ଭୋଟର, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀ ଭୋଟର, ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିବା ଭୋଟର, ନକଲି ଭୋଟର କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମରେ ନକଲି ଭୋଟ ଦେବାର ବାଟ ଖୋଲିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ବିହାରରେ, ତା'ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ?

Election Commission of India questions its critics, saying, "The Constitution of India is the mother of Indian democracy....So, fearing these things, should the Election Commission, getting misled by some people, pave the way for some to cast fake votes in the name of deceased… pic.twitter.com/CMowZNCdKI

— ANI (@ANI) July 24, 2025