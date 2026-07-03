Add Zee Business As A Preferred Source
App

Amarnath Yatra 2026: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା

Amarnath Yatra 2026: ଆଜିଠୁ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:03 AM IST
Amarnath Yatra 2026: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ରହିଛି ଦର ?
petrol diesel price today33 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Rain Alert1 hr ago
4
top 10 news todayJul 02
5
Odisha TextbooksJul 02