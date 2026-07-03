Amarnath Yatra 2026: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା

Amarnath Yatra 2026: ଆଜିଠୁ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ୫୭ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଭାରତ ସାରାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରକୁ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗଠିତ ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩,୮୮୮ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ୪,୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଆଜି ସକାଳେ ନନୱାନ ଏବଂ ବାଲତାଲର ଯୋଡା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ବମ୍ ବାମ୍ ଭୋଲେ ଏବଂ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ସକାଳେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ୩,୮୮୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୫୭ ଦିନିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ନନୱାନ-ପହଲଗାମରୁ ୪୮ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗାଣ୍ଡେରବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲରୁ ୧୪ କିଲୋମିଟର କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ, ଲଙ୍ଗର, ପାନୀୟ ଜଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ପାଣିପାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମେତ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ନିରାପଦ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଆଜି ସକାଳେ ଜମ୍ମୁରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉପତ୍ୟକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।