Amarnath Yatra 2026: ଏହିଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା,ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ

Zee OdishaOdisha National-InternationalAmarnath Yatra 2026: ଏହିଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା,ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ

Amarnath Yatra 2026:  ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ୨୦୨୬ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ୩ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ୫୭ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିବ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ।

Reported By:  Narmada Behera|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:42 PM IST

ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? 
ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ୧୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲଲାଇନ୍ ଉଭୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ "ପ୍ରଥମ ପୂଜା" କରାଯିବ। ଏହି ପୂଜା ୨୯ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପୂଜାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ବିଧି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ?
ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାଙ୍କ,ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB), ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଟ ୫୫୪ଟି ଶାଖାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ଏ-ହି ବର୍ଷ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ।

ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବରଫ ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। (ice Shivling) ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା,ଚନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। 

Narmada Behera

