Add Zee Business As A Preferred Source
App

Amarnath Yatra 2026: ୭ ଦିନରେ 'ବାବା ଅମରନାଥ'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ

Amarnath Yatra 2026: ଜୁଲାଇ ୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ୫୭ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ଗଠନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 10, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:38 PM IST
Amarnath Yatra 2026: ୭ ଦିନରେ 'ବାବା ଅମରନାଥ'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା? ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News50 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Rath Yatra 20263 hrs ago
5
Odisha Panchayat elections7:58 AM IST