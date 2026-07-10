Amarnath Yatra 2026: ୭ ଦିନରେ 'ବାବା ଅମରନାଥ'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ

Amarnath Yatra 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ୫୭ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ଗଠନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି କମ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୧.୭୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୮% ଅଧିକ ରହିଛି । ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହାସିକ କରିଛି। 'ବାବା ଅମରନାଥ' ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବରଫ ଗଠନ ମେ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରାୟ ୭ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀନଗର ଯାତ୍ରା, ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ବାଲତାଲ୍ ଏବଂ ନୁମୱାନ୍ ଯାତ୍ରା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।
ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ସାତ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି । ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦,୦୦୦ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଜିକରଣ ୪ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।
ଭାରତ ରାଜସ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ବାବା ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବେ। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଆମେ ଏହି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାବା ଆମ ପାଇଁ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବେ।
ବରଫ ଗଠନ ତରଳିବା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ କିମ୍ବା 'ତତ୍କାଳ' ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଜଡିତ ସୁରକ୍ଷା/ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ପଛକୁ ହଟି ନାହାଁନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୭ ଦିନିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିନା ବାଧାରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ଏହା ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ତଥା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ବରଫ ଗଠନର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଭକ୍ତ ନବ କିଶୋରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ବାବା - ଯିଏ ସେଠାରେ 'ଶିବଲିଙ୍ଗ' ତଥା 'ବରଫ ଲିଙ୍ଗ' ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ, ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବୁ।"
ଭକ୍ତ ସଚିନ ଶର୍ମା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବାବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ନହୁଅନ୍ତୁ କୃପା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚେ ମିଳିବ।
ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଆଜି ବାଲତାଲ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଲଜି ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସମେତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସୁଖଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ବାବା ଅମରନାଥ' ଯାତ୍ରାର ସାତ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୭୦,୦୦୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ହାତ ମିଳାଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁଖଦ ଏବଂ ନିରାପଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି।
ଜଳବାୟୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଶୀତଦିନେ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁଭୂତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶୁଷ୍କତା ଯୋଗୁଁ 'ଶିବଲିଙ୍ଗ' ଶୀଘ୍ର ତରଳିଯାଉଛି। ଶୀତଦିନେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଶାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବରଫ କୋରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି - ବିଶେଷକରି ଗୁମ୍ଫାର ଫାଟରେ ପାଣି ପ୍ରବାହ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୁଲାଇ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଏବଂ ଭିତରେ ବରଫ ତରଳି ଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ର ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ, ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧି ଗୁମ୍ଫାର ନାଜୁକ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା । ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 'ବାବା' ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।