Illegal Immigrants: ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଅଫର

Illegal Immigrants: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ (DHS) ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମ-ନିର୍ବାସ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ $1,000 ରୁ $3,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା CBP One ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଆମେରିକାରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ମାଗଣା ବିମାନ ଭଡା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଲାଭ
ସୋମବାର ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, DHS କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମ-ନିର୍ବାସନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନେ $3,000 ନଗଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସରକାର-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭିସା ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ସହିତ ଜଡିତ ନାଗରିକ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
ଏକ 'ଦ୍ରୁତ, ମାଗଣା ଏବଂ ସହଜ' ପ୍ରକ୍ରିୟା
ବିଭାଗ ଆତ୍ମ-ନିର୍ବାସନକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ମାଗଣା ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେବଳ CBP One ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଦାଖଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି।
ବିକଳ୍ପ ନ ବାଛିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
DHS ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଦେଶାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଏହି ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରବାସନ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା କଟକଣାର ଏକ ଅଂଶ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରବାସନ ଆଇନର କଠୋର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି।
୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସର ଦାବି
DHS ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱୟଂ-ନିର୍ବାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ବାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ମେ ମାସରେ, ଜଣେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ଅଟକ ରଖିବା ଏବଂ ନିର୍ବାସନର ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ $୧୭,୧୨୧ ଥିଲା।
'ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ'
ସ୍ୱଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଟି ନୋଏମ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକୀୟ କରଦାତାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦେଶ ଛାଡିବା ପାଇଁ ତିନିଗୁଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛନ୍ତି।" ସେ ଏହାକୁ ଛୁଟିଦିନ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ
ନୋଏମ କହିଛନ୍ତି, "ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ଆତ୍ମ-ନିର୍ବାସନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେବି ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ।"
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାସିତ
DHS ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ 2025 ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.9 ନିୟୁତ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଛାଡିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ CBP ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା କିମ୍ବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ନାଗରିକ ଦଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ ପାଉଛନ୍ତି।
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅଧିକ କଠୋର ପ୍ରବାସ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅଧିକ କଠୋର ପ୍ରବାସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନୂତନ ପାଣ୍ଠି, ହଜାର ହଜାର ନୂତନ ପ୍ରବାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଅଟକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।