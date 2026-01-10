Pak Defence Minister Khawaja Asif: ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, କହିଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁ ଆମେରିକା

Trending Photos
Pak Defence Minister Khawaja Asif: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଏକ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସିଫ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ "ଅପହରଣ" କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିଓ ଟିଭି ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଆମେରିକା ଉପରେ "ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡ" ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ନେତାନ୍ୟାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅପରାଧି
ଖୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସେନା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, "ନେତାନାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିବା ଅପରାଧୀ। ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଚଳାଇବା ଉଚିତ। ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିପାରେ, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।" ଏପରି ବୟାନବାଜି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ କଣ କହିଲେ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ
ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଫ୍ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନୀରବ ରହେ। ଯଦି ଆମେରିକା ପ୍ରକୃତରେ ମାନବାଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ତେବେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଉଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର କଠୋର ମନୋଭାବ ଦୋହରାଇଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ "ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ" ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି।
ବୈଶ୍ୱିକ ମଞ୍ଚରେ କଣ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତି
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି, କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏପରି ଭାଷାକୁ "ଅପରିପକ୍ୱ" ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିରନ୍ତର କୋଣଠେସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ "ଅପହରଣ" ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ। ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।