US immigration: ୪୮୭ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା, ସେୟାର କଲା ୨୯୫ ଜଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ; ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବ ନିର୍ବାସିତ

US Indians Deport: ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ୨୯୫ ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ପଠାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଗରିକତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇବ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମେରିକାରୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୪୮୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୪୮୭ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୯୫ ଜଣଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭାରତ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଅସହଯୋଗୀ ଦେଶ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଏହାର ନାଗରିକ କି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛି।"

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ୪୮୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିର୍ବାସନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ। ଯାହାର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ୨୯୮ ଜଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି।

