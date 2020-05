ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଖାଇଲେ ବନ୍ଧୁ ପଣିଆ, ଭାରତକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା

ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ଦେଖାଇଲା ବନ୍ଧୁପଣିଆ । ଭାରତରେ ଏବେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୧ଲକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲାଣି । ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଅନୁଦାନ ଭାବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପଠାଇବାକୁ କହିଛି ଆମେରିକା । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଟ୍ୱିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦାନ କରିବ ଆମେରିକା । ଏହା ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଆମେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସହ ଅଛୁ । ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ କୋରୋନା ଭାଇରସକୁ ମାତ୍ ଦେବୁ ।

#WATCH "We are sending a lot of ventilators to India, I spoke to Prime Minister Modi. We are sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators" says US President Donald Trump. pic.twitter.com/pnvx3C1D3r

