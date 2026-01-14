Visa Service Ban: ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ୭୫ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା, ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଏପରି...

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:36 PM IST

Visa Service Ban: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବୁଧବାର ୧୪ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫ ଦିନ ଆମେରିକା ୭୫ ଟି ଦେଶର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଚାର୍ଜ (ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ) ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ, ରୁଷ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାକ, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କଟକଣା ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ।

ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମେମୋରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆସିଛି। ଆମେରିକା ବିଭାଗ ଏବେ ଭିସା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସୋମାଲିଆ, ମିଶର, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟେମେନ ସମେତ ଆମେରିକାର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ସୋମାଲିଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ନଜରରେ ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖପାତ୍ର ଟମି ପିଗଟ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବାସ ଆଇନର ପବ୍ଲିକ୍ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ସ୍କ୍ରିନିଂ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୟସ, ଇଂରାଜୀ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଭିସା ମନା କରିଥାଏ।

ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକର ତାଲିକା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆଲବାନିଆ, ଆଲଜେରିଆ, ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଡା, ଆର୍ମେନିଆ, ଆଜେରବାଇଜାନ, ବାହାମାସ୍, ବାଂଲାଦେଶ, ବାରବାଡୋସ୍, ବେଲାରୁସ୍, ବେଲିଜ୍, ଭୁଟାନ, ବୋସନିଆ, ବ୍ରାଜିଲ୍, ବର୍ମା, କାମ୍ବୋଡିଆ, କାମେରୁନ୍, କେପ୍ ଭର୍ଡେ, କଲମ୍ବିଆ, କୋଟ୍ ଡି'ଆଇଭୋର୍, କ୍ୟୁବା, କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ, ଡୋମିନିକା, ଇଜିପ୍ଟ, ଇରିଟ୍ରିଆ, ଇଥିଓପିଆ, ଫିଜି, ଗାମ୍ବିଆ, ଜର୍ଜିଆ, ଘାନା, ଗ୍ରେନାଡା, ଗୁଆଟେମାଲା, ଗିନି, ହାଇତି, ଇରାନ, ଇରାକ, ଜାମାଇକା, ଜୋର୍ଡାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କୋସୋ, କୁଏତ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ଲାଓସ, ଲେବାନନ୍, ଲାଇବେରିଆ, ଲିବିଆ, ମାସେଡୋନିଆ, ମୋଲଡୋଭା, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ, ମରୋକ୍କୋ, ନେପାଳ, ନିକାରାଗୁଆ, ନାଇଜେରିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, କଙ୍ଗୋ ଗଣରାଜ୍ୟ, ରୁଷ, ରୱାଣ୍ଡା, ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍, ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ, ସେଣ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରେନାଡାଇନ୍ସ, ସେନେଗାଲ, ସିଏରା ଲିଓନ୍, ସୋମାଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନ, ସୁଡାନ, ସିରିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଟୋଗୋ, ଟ୍ୟୁନିସିଆ, ଉଗାଣ୍ଡା, ଉରୁଗୁଏ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟେମେନ୍।

Prabhudatta Moharana

