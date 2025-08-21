Trump Tariffs Nikki Haley: ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବୋଲି ନିକ୍କୀ
Trump Tariffs Nikki Haley: ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବୋଲି ନିକ୍କୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:38 AM IST

Trump Tariffs Nikki Haley:  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିକି ହେଲି ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜୱିକ୍‌ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଲେଖାରେ, ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟା ଭାରତ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ନିକି ହେଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସରକାର ତା' ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇ ନାହିଁ। ଏହା କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପକାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଅସମାନତା ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଅତି କମରେ ଏହା ଏସିଆରେ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଭାରତ ସହିତ 25 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହଭାଗୀତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏକ ରଣନୈତିକ ଭୁଲ ହେବ।

ନିକି ହେଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଜାପାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ ଏବଂ ଭାରତର ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚୀନକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଫାଟର ଫାଇଦା ଚୀନ ନେଇପାରେ। ସେ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଶୁଳ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଉଭୟ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ, ୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ ରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ୬ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ ରେ ଜରିମାନା ସ୍ୱରୂପ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କିଣୁଛି।

ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଏବଂ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏହି ଶୁଳ୍କର ପରିସର ବାହାରେ।

Prabhudatta Moharana

