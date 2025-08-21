India Russia Deal: ଟାରିଫ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଋଷ ସହିତ ବଡ଼ ଡିଲ କଲା ଭାରତ

Trending Photos
India Russia Deal: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷିଆର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେନିସ୍ ମାଣ୍ଟୁରୋଭ ବୁଧବାର (୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଭାରତକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମସ୍କୋ LNG ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛି। ଭାରତ-ରୁଷ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ-ବୈଷୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ (IRIGC-TEC) ଉପରେ ଆନ୍ତଃ-ସରକାରୀ କମିଶନର ୨୬ତମ ଅଧିବେଶନରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି, ମାଣ୍ଟୁରୋଭ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦ, ତାପଜ ଏବଂ କୋଇଲା ସମେତ ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନି ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ରୁଷୀୟ LNG (ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ) ରପ୍ତାନି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛୁ।" ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ, କମିଶନର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୯ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫) ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରୁଷ ନେତା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କୁଡାନକୁଲମ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସହଯୋଗ ସମେତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ।"
ମନ୍ତୁରୋଭ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପାରସ୍ପରିକ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବିଶେଷକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ବୈଠକ ପରେ, ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର, କୃଷି, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଗତିଶୀଳତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଜିର IRIGC-TEC ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ସମୟ-ପରୀକ୍ଷିତ ଭାରତ-ରୁଷ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ।" ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ମନ୍ତୁରୋଭ IRIGC-TEC ଅଧିବେଶନର ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିବରଣୀ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।