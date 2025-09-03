ଟାରିଫ ବିବାଦ ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ଦେବ ଋଷ

Trending Photos
Russia-India Relation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଆଉ ଏକ ରଣନୈତିକ ସଫଳତା ହାସଲ। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ଯୋଗାଇବ ଋଷ। ଭାରତ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପାଇଁ ଏହି ତେଲ 3-4 ଡଲାର ଶସ୍ତାରେ ଋଷ ଠାରୁ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନାରହିଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାହାଜ ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ରୁଷର ୟୁରାଲ ଗ୍ରେଡ୍ ତେଲ ଆହୁରି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରିହାତି 2.50 ଡଲାର ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଜୁଲାଇରେ ଏହା ମାତ୍ର 1 ଡଲାର ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ତେଲ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା 3 ଡଲାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ଖବର ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ କାର ଭିତରେ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା କେହି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନଜରର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଥିଲା।
ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ରୁଷ ତେଲର ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବେ ରୁଷ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଚୀନ୍ ସହିତ ଭାରତର ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ 'ବିଶେଷ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମୋଦି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ଦି ହିନ୍ଦୁରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ତୈଳ ଆମଦାନିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷର ତୈଳ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ରୋକିଛି। ଏହା ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।
ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ରିହାତି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଭାରତ ଆହୁରି ଅଧିକ ତେଲ କିଣିବ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବ। Kpler ଏବଂ ବନ୍ଦର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ 27 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟରେ 11.4 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭିକ୍ଟର କୋନେଟସ୍କି ନାମକ ଏକ ଜାହାଜରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହି ତେଲ ଏକ ଜାହାଜରୁ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା।