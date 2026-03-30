Kerosene Sale: ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବ କିରୋସିନ

Trending Photos
Kerosene : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତର ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିରୋସିନକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 60 ଦିନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେବ। ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କିରୋସିନର ଆଡ-ହକ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ
ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ଆହୁରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଏହା କିରୋସିନ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାରା ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଶିଥିଳ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।
କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତକାଲି କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS/ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନ) ମାଧ୍ୟମରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ 60 ଦିନ ପାଇଁ ରାସନ ଦୋକାନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି କରାଯିବ।
ଏହି 21ଟି ରାଜ୍ୟକୁ କିରୋସିନ ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଯେଉଁ 21ଟି ରାଜ୍ୟକୁ କିରୋସିନ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି: ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, ସିକିମ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀ, ଦାମନ ଏବଂ ଦିଉ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିରୋସିନ କେବଳ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କେବଳ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କିରୋସିନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ 5,000 ଲିଟର କିରୋସିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେବ। କିରୋସିନର ଷ୍ଟକିଂ, ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନରେ ଜଡିତ ଡିଲର ଏବଂ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ନିୟମ 2002 ର କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।