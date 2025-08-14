Supreme Court: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଶୁଣାଣୀ

Trending Photos
Supreme Court: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁକୁର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁବାର (୧୪ ଅଗଷ୍ଟ) ଦିନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା ବିଚାରପତି ଏହି ଶୁଣାଣିର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ, ବିଚାରପତି ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠ କରିବେ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିବା ବିଚାରପତିମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ରେବିଜ୍ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ୨୬୦୦୦ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୧ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪୯ ଟି ରେବିଜ୍ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ବୁଲା କୁକୁର ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି ଜେବି ପାରଡିୱାଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱତଃ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଉ। ନୋଏଡା, ଫରିଦାବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସମେତ ଏନସିଆରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୫.୬ ଲକ୍ଷ ବୁଲା କୁକୁର ମିଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।