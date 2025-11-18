India-USA Trade: ଆମେରିକା ଠାରୁ ଗ୍ୟାସ କିଣିବ ଭାରତ

Trending Photos
India-USA Trade: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଲପିଜି କିଣିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ବିପିସିଏଲ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍) ୨୦୨୬ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨.୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ (ଏମଟିପିଏ) ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଆମେରିକା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଏଲପିଜି ବଜାର
ଏହାକୁ ଏକ "ଐତିହାସିକ ସଫଳତା" ବୋଲି କହି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏଲପିଜି ବଜାର ଏବେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଖୋଲା। ତିନୋଟି ପିଏସୟୁ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।
ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ତା’ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ଏଲପିଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅନେକ ଥର ଭାରତକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ଋଷ ଠାରୁ କମିଲା ତେଲ କିଣା
ଯଦିଓ ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତେଲ କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି, ରୁଷ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ (ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ ଏବଂ ୟୁଏଇ) ପୁଣି ଶୀର୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରେ, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକୀୟ LPG ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି LPG ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA) ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ। ଆମେରିକା ଭାରତରୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ଔଷଧ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍-ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଭିସା ନୀତି, କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଚାହୁଁଛି।
ଏହି ଏଲପିଜି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଗତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 500-550 ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ 1,100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବୋଝ ବହନ କରି 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ ସୁଲଭ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।