Amit Shah Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ

Amit Shah Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୫ ରେ ବିଏସଏଫ୍ ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଶ୍ରୀ ଶାହ ଭୁବନେଶ୍ବର  ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ।  ପରେ ୧୦ଟା ୩୦ରେ ମୁଣ୍ତୁଳି ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପାରାଦ୍ବୀପ ଯାଇ ଇଫକୋର ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:51 AM IST

ପରେ ଇନଭୋ ଭ୍ୟାଲି ଗୌଡକାଶିପୁରରେ ବଗଚି କ୍ୟାନସର ହସପିଟାଲ୍ ପଛରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ଫରେନସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ର ଶିଳାନ୍ୟାସ୍ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ୍ କରିବେ। ପରେ,୫ଟା ୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡ଼କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ୧୧୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୬୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ୍ ଓ ୨୧୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୩୦ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ୍ କରିବେ। ଓମଫେଡ୍ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ରାତି ୭ଟା ୩୦ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ।

 

Narmada Behera

