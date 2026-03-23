Zee OdishaOdisha National-InternationalWomen Reservation: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ...ବଢିପାରେ ଲୋକସଭା ଆସନ

Women Reservation: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ...ବଢିପାରେ ଲୋକସଭା ଆସନ

Women Reservation: ସରକାର ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ଜନଗଣନା ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ୨୦୧୧ତଥ୍ୟକୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:27 PM IST

Women Reservation: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ...ବଢିପାରେ ଲୋକସଭା ଆସନ

Women Reservation: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାର ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ବିଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବିଲ୍‌ ଉପରେ ସହମତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶାହ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡିକର ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସି (AIMIM), ଶରଦ ପାୱାର (NCP), ବିଜେପି, ଶିବସେନା (UBT), ଏବଂ YSRCPର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଅମିତ ଶାହ ବିଲ୍‌ର ରୂପରେଖ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳରୁ ସାମୂହିକ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସରକାର ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
ସରକାର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲୋକସଭାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ ଆସନ ୮୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ୨୭୩ ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାର ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ଜନଗଣନା ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ୨୦୧୧ତଥ୍ୟକୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବୈଠକର ଧାରାବାହିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 'ୱାକଓଭର' ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସହମତି ସହିତ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ହିଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ବିଲ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କ ସହମତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିବାଦ ବିନା ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

