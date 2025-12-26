Advertisement
Amit Shah: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ

Amit Shah on Red Fort Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ବୈଠକରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

Dec 26, 2025, 09:03 PM IST

ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣାରେ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ୩ ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସାମୂହିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି "Need to Know" ନୁହେଁ ବରଂ "Duty to Share" ନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବରେ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ଅକାମୀ, ଯେପରି ଗୁଳି ବିନା ବନ୍ଧୁକ।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, NIA ଏବଂ IB ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇବର ଏବଂ ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ, ଆର୍ଥିକ ନେଟୱାର୍କର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରୂପଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀଡ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ।

ଅମିତ ଶାହ ମଲ୍ଟି-ଏଜେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ମେମୋରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସମାନ ATS ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏକତା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରରେ ସମାନତା ବିନା ସଠିକ୍ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ATS ୟୁନିଟ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ NIDAAN ଏବଂ NATGRID ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପୃଥକ ତଦନ୍ତକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଲିଙ୍କକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ସେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ NATGRID ଏବଂ NIDAAN ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

