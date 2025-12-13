Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3039633
Zee OdishaOdisha National-International

Unparliamentary Words: ସଂସଦରେ ଅପଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅମିତ୍ ଶାହା...ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରିପାରିବେନି ବ୍ୟବହାର

Unparliamentary Words:  ସଂସଦ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସାଂସଦ ବା ହାଉସ ମେମ୍ବର ପାଟିରୁ ଆପତ୍ତି ଜନକ ବା ଅପଶବ୍ଦ କହିପାରିବେନି। ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଅଣସଂସଦୀୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଏ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 13, 2025, 03:32 PM IST

Trending Photos

Unparliamentary Words: ସଂସଦରେ ଅପଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅମିତ୍ ଶାହା...ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରିପାରିବେନି ବ୍ୟବହାର

Unparliamentary Words: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଏବଂ SIR ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷଣ ମଝିରେ କହୁଥିବା ଜଣେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଶାହ କ୍ରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିଜୟକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି।  ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିଲେ, ଶାହ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣର କ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବି। ମୁଁ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଆସିଛି; ତୁମର ଆଇନଗତ ଆଚରଣ ସଂସଦରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ।"

ତେବେ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଥିବା ଆପତ୍ତି ଜନକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଏବେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସଂସଦ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସାଂସଦ ବା ହାଉସ ମେମ୍ବର ପାଟିରୁ ଆପତ୍ତି ଜନକ ବା ଅପଶବ୍ଦ କହିପାରିବେନି। ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଅଣସଂସଦୀୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଏ।

ସଂସଦରେ ଭାଷା ନିୟମ
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୨୦ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିୟମ ୩୮୦ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଚସ୍ପତି ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ, ଅଶାଳୀନ କିମ୍ବା ଅଣସଂସଦୀୟ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ରେକର୍ଡରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସଂସଦୀୟ ବିବେଚିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂକଳନ ତାଲିକା ଜାରି କରନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକା ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମୟରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ସଂସଦୀୟ ଶବ୍ଦର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ ରେ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ବୁକଲେଟ୍ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସଦୀୟ ଘୋଷିତ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଯଦି ବିତର୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅରାଜକତାବାଦୀ, ଶକୁନି,ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ, ଖଲିସ୍ତାନୀ, ଖୁନ୍ କି ଖେତି, ଜୁମଲାବାଦୀ,  ବାଲ୍ ବୁଦ୍ଧୀ, ଅଦରକାରୀ, ନୌଟଙ୍କି, ଢିଣ୍ଡୋରା ପିଟନା, ଗଦ୍ଦାର, ଘଡ଼ିଆଲ କି ଆଷୁଁ (କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା) , ଅପମାନ ,ଅସତି, ଅହଂକାର,  ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ,  କଳା ଦିନ, ଦଙ୍ଗା , ଦଲାଲ୍ , ଦାଦାଗିରି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ , ମୂର୍ଖ ଇତ୍ୟାଦି । 

Also See Video: Lionel Messi: କୋଲକାତାରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍...ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼

Also Read: Kidney Failure Symptoms: କିଡନୀ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Unparliamentary Words
Unparliamentary Words: ସଂସଦରେ ଅପଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅମିତ୍ ଶାହା...ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ପ
Odia News
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୧,୭୬୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି- ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News
ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ମାଡ ଖାଇଲେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ
Messi fans ruckus
ମେସିଙ୍କ ମାତ୍ର ୧୦ ମିନିଟ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଲୋକେ; ଫିଙ୍ଗିଲେ ବୋତଲ ଏବଂ ଚେୟାର
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଡିସେମ୍ବରର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତ