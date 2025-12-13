Unparliamentary Words: ସଂସଦରେ ଅପଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅମିତ୍ ଶାହା...ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରିପାରିବେନି ବ୍ୟବହାର

Unparliamentary Words: ସଂସଦ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସାଂସଦ ବା ହାଉସ ମେମ୍ବର ପାଟିରୁ ଆପତ୍ତି ଜନକ ବା ଅପଶବ୍ଦ କହିପାରିବେନି। ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଅଣସଂସଦୀୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଏ।
Unparliamentary Words: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଏବଂ SIR ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷଣ ମଝିରେ କହୁଥିବା ଜଣେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଶାହ କ୍ରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିଜୟକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିଲେ, ଶାହ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣର କ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବି। ମୁଁ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଆସିଛି; ତୁମର ଆଇନଗତ ଆଚରଣ ସଂସଦରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ।"
ସଂସଦରେ ଭାଷା ନିୟମ
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୨୦ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିୟମ ୩୮୦ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଚସ୍ପତି ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ, ଅଶାଳୀନ କିମ୍ବା ଅଣସଂସଦୀୟ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ରେକର୍ଡରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।
ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସଂସଦୀୟ ବିବେଚିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂକଳନ ତାଲିକା ଜାରି କରନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକା ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମୟରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ସଂସଦୀୟ ଶବ୍ଦର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ ରେ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ବୁକଲେଟ୍ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସଦୀୟ ଘୋଷିତ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଯଦି ବିତର୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅରାଜକତାବାଦୀ, ଶକୁନି,ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ, ଖଲିସ୍ତାନୀ, ଖୁନ୍ କି ଖେତି, ଜୁମଲାବାଦୀ, ବାଲ୍ ବୁଦ୍ଧୀ, ଅଦରକାରୀ, ନୌଟଙ୍କି, ଢିଣ୍ଡୋରା ପିଟନା, ଗଦ୍ଦାର, ଘଡ଼ିଆଲ କି ଆଷୁଁ (କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା) , ଅପମାନ ,ଅସତି, ଅହଂକାର, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, କଳା ଦିନ, ଦଙ୍ଗା , ଦଲାଲ୍ , ଦାଦାଗିରି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ , ମୂର୍ଖ ଇତ୍ୟାଦି ।
