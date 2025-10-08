Haryana ADGP Death Case: ମୃତ ଏଡିଜିପିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳି ୮ ପୃଷ୍ଠାର ନୋଟ: ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା !

Advertisement
ହରିୟାଣାର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏଡିଜିପି) ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୧୧ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଏବଂ ଆଠ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Haryana ADGP Death Case:ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିୟାଣାର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏଡିଜିପି) ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୧୧ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଏବଂ ଆଠ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

କୁହାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନୋଟରେ ସେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଅସନ୍ତୋଷ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅନେକ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ନୋଟ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପରିସର ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ତଳ ମହଲାର ଏକ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସି ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏଡିଜିପି ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଦଳ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଛାନଭିନ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏସଏସପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ସେକ୍ଟର 11 ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛି। ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ମିଳିଛି। ଏକ ସିଏଫଏସଏଲ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ) ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।

ଏହି ସମୟରେ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସୈନିଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ଅଂଶ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫେରିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ। ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି।

Haryana ADGP Death Case
ମୃତ ଏଡିଜିପିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳି ୮ ପୃଷ୍ଠାର ନୋଟ: ମାନସିକ ଚାପ ଓ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
