Haryana ADGP Death Case: ମୃତ ଏଡିଜିପିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ୮ ପୃଷ୍ଠାର ନୋଟ: ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପୁରନ କୁମାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଏଡିଜିପି ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ଭେଦଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଠ ଜଣ ଆଇପିଏସ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ।
ୱାଇ ପୁରନ କୁମାର ତାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି)ଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତିଭେଦ, ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଭେଦଭାବ, ତାଙ୍କ ACRରେ ଅନିୟମିତତା, ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପୂରଣ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଲୋୟର ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କରିଛି। ଫରେନସିକ୍ ଟିମ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାର ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଠୋର ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଜିପି (ରୋହତକ ରେଞ୍ଜ), ଆଇଜିପି (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା), ଆଇଜି (ଟେଲିକମିକେସନ୍ସ), ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ, ଆଇଜି, ପୋଲିସ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର (ପିଟିସି) ସୁନାରିଆ, ରୋହତକ ପଦ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2025 ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଦଳି ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋହତକ ରେଞ୍ଜରୁ ପିଟିସି ସୁନାରିଆକୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ବିଭାଗୀୟ ସର୍କଲରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟିଂ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ସକାଳେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୧୧ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାରଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମନୀତ କୌର, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ସହଯୋଗ ବିଭାଗର କମିଶନର ଏବଂ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନିଙ୍କ ସହିତ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆଇଜିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବିବାଦ ଓ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର
ପୁରନ କୁମାର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ପତ୍ରବିବରଣୀ, କୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ ଅବୈଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦ରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଜିପି ମନୋଜ ଯାଦବଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ରାଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଏକ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟିଂ, ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ବିନା ନୂତନ ପୋଲିସ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅଧ୍ୟାଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ କରି ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କପୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୂରଣ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏସସି ବ୍ୟାଚମେଟମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଭେଦଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସରକାରୀ ଯାନବାହାନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପିଏସଓ ଆଣିଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପିଏସଓ ସୁଶୀଲ କୁମାର ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ସୁଶୀଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ମାସିକ ଦେୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରବୀଣ ବଂଶଲ ରୋହତକରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ। ବଂଶଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁନ-ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାସିକ ଦେୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଶୀଲ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ, ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସୁଶୀଲ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।