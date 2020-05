ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ମୁହାଁମୁହିଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Jammu and Kashmir: An encounter broke out between terrorists and security forces in Nawakadal area of Srinagar on the intervening night of 18-19 May. Mobile internet services have been snapped in Srinagar. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Sg9DEO7t8C

— ANI (@ANI) May 19, 2020